#YamahaChallenge – online kihívás zenészeknek #YamahaChallenge – online kihívás zenészeknek A Yamaha április végén, a közösségi médiában indított online kihívásra, a #YamahaChallenge-re megmozdult a zenészek globális közössége. Az április 21-én indult #YamahaChallenge nagyszerűen bemutatja a zene kiemelkedő erejét, melyet az emberek kontinenseken átívelő elkötelezettségéhez, inspirációjához és összekapcsolásához nyújt. Az online kihívások első részében, melyet nemzetközileg elismert zenészek indítottak, a 4-szeres Grammy-díjas crossover jazz művész és multi-hangszeres Jacob Collier „Contrary Motion 12 Key Modulation Challenge" címmel tett fel egy zenei kompozíciós kérdést, melyre saját szavaival élve, vitathatóan végtelen sok megoldás létezik. Vagyis, harmóniákkal végig menni a 12 hangnemon úgy, hogy a basszus és a szoprán szólam ellenkező irányba mozogjon, mindezt a lehető legkevesebb akkorddal. Zenészek a világ minden tájáról gyorsan reagáltak, majdnem 1000 #YamahaChallenge megosztott videóval már az első két hétben. A kihívásra saját és egyedi válaszokat lelkesen osztottak meg zenészek és zenerajongók egyaránt, az előadások zongoristáktól, rézfúvósoktól, gitárosoktól, énekesektől és még egy hárfástól is érkeztek. A videó válaszokból, megoldásokból mutatunk be néhányat, külön öröm, hogy rögtön két magyar zenész - Bécsy Bence és Táborszky Bence - videójára is ráakadtunk, különösebb keresgélés nélkül. Azt persze hozzá kell tenni, hogy gitáron technikailag sokkal nehezebb szép megoldást találni a kihívásra, mint pl. zongorán. Fúvós hangszerrel pedig csak rájátszásokkal lehetséges a harmóniamenet megszólaltatása, ami több munkát igényel, viszont nagyon jól szól. A kezdeményezés a Yamaha Musictól származik és a cég minden zenészt arra bíztat, hogy vegyen részt és ossza meg tehetségét a globális közönséggel. További elismert művészek állnak készen, hogy elindítsák saját kihívásaikat az elkövetkező hetekben, kísérjétek figyelemmel, hogy mi következik!







És itt az újabb kihívás, melyben kedvenc Bach darabodból kell egy ütemet (vagy akár csak fél ütemet) kiválasztani, és abból loopot, majd grrove-ot készíteni.