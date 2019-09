Címlap » Hírek » UKULELÉZZ A HOLNAPÉRT! UKULELÉZZ A HOLNAPÉRT! Az Ortega Guitars Magyarország és a Pianho97 Hangszerüzlet szeretettel meghív minden érdeklődőt Szombathelyre, a Bujtás Ervin énekes-dalszerző vezette Ortega Aloha Savaria ukulele workshopra. A rendezvény a Kámoni Arborétum látogatóközpontjában kerül megrendezésre. Az ukulele egyre nagyobb népszerűségnek örvend napjainkban. Elbűvölő hangzása, kis mérete és könnyű játszhatósága miatt már az első kézbevétel után belopja magát a szívekbe. A workshop zenei alapképzettséget nem igényel, a jelentkezés azonban regisztrációhoz kötött, melynek menetéről az alábbi linkre kattintva tudhatnak meg többet az érdeklődők: ORTEGA ALOHA SAVARIA UKULELE WORKSHOP REGISZTRÁCIÓ: bit.ly/Ortega_Aloha_Savaria A workshop résztvevői között Ortega ajándékcsomagokat sorsolunk ki, valamint fődíjként kisorsolásra kerül egy Ortega ukulele az Earth szériából. A regisztrált résztvevőknek a helyszínen biztosítunk hangszert, de természetesen saját ukulelével is részt lehet venni az eseményen. A workshop folyamán ukulele vásárlásra is lehetőség lesz. A részvételi díjakból befolyt összeget a „Cselekedj Ma A Holnapért" alapítványnak ajánljuk fel. A résztvevők tehát ukulelézés közben tehetnek egy fontos lépést környezetükért! Ha mindez nem lenne elég egy további meglepetéssel is készülnek a szervezők. Ezzel kapcsolatban hamarosan többet is megtudhatnak az érdeklődők az Ortega Guitars Magyarország, illetve a Pianho97 Hangszerüzlet Facebook és Instagram oldalain. Workshop időpontja: 2019. november 23. szombat 15.30-17.30 óra

Az esemény helyszíne: Kámoni Arborétum Látogatóközpont

Cím: 9700 Szombathely Szent Imre herceg utca 84/B.

Jelentkezési határidő: 2019. november 12. ortegaguitars.com

facebook.com/ortegamagyarorszag

ortegaguitars.com

facebook.com/ortegamagyarorszag

instagram.com/ortega_guitars_hungary pianho97.hu facebook.com/Pianho97 instagram.com/pianho97