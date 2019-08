Címlap » Hírek » Megjelent a Zenész Magazin legfrissebb, 215. száma Megjelent a Zenész Magazin legfrissebb, 215. száma A mai naptól már az újságosoknál a Zenész Magazin legfrissebb, 215. száma interjúkkal, tesztekkel, technikai újdonságokkal, koncertbeszámolóval és zenei hírekkel. Reméljük a nyaralás és a fesztiválozás nem veszi el a kedvetek az olvasástól, mert augusztusi számunkban is három interjúval és három teszttel is jelentkezünk a számos technikai hír és újdonság mellett. Interjúalanyaink ismét a legkülönfélébb stílusok képviselőiből kerültek ki, így interjút olvashattok Jónás Verával, Szendőfi Péterrel, a magyar jazz élet és a nemzetközi dobos világ elismert, kísérletező dobosával, valamint a The Hellfrekas zenekar két tagjával, akik punk-rock bandaként definiálják magukat. Ezúttal a koncertbeszámoló sem marad el, Richie Kotzen a zseniális amerikai gitáros-énekes koncertezett triójával Budapesten, ott voltunk, és beszámolunk a hallottakról. A tesztek közül az Ibanez gyönyörű és remek hangú BTB 20th 5BRL basszusgitár tesztjét ajánljuk figyelmetekbe, de megvizsgáltuk az Ortega Jade elektroakusztikus gitárt is, és szakértő, elemző-tesztet olvashattok a Korg Minilogue XD polifonikus analóg szintetizátoráról is. Ezen kívül még számos technikai és rövidebb színes hírt is találtok a lapban, aminek olvasásához jó szórakozást kívánunk. A lapot multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban – pl. INMEDIO, RELAY – lehet megkapni, 595 forintos áron. Aki pedig úgy dönt, hogy előfizet az évente 6 alkalommal megjelenő pazar kiállítású nyomtatott Zenész Magazinra, már akár online felületünkön is megteheti: http://www.zeneszmagazin.hu/elofizetes2.html Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó