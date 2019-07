Címlap » Hírek » MATT GARSTKA DOB WORKSHOP TURNÉ 2019 MATT GARSTKA DOB WORKSHOP TURNÉ 2019 Nemzetközi dobos workshop turné Matt Garstka, az Animals As Leaders amerikai progresszív metal banda dobosának részvételével. A Meinl Cymbals és a Tama Drums szeretettel meghív minden érdeklődőt egy nem mindennapi eseményre, Matt Garstka, az Animals As Leaders amerikai progresszív metal zenekar dobosának főszereplésével. Mielőtt Matt fellépne a világhírű The UK Drum Show színpadán, egy nemzetközi dobos workshop turné keretein belül Magyarországon, Szlovákiában és Lengyelországban tart bemutatót. A turné egy kihagyhatatlan esemény a dobosok számára, akik egy nemzetközi sztár dobossal találkozhatnak, és első kézből tanulhatnak el tőle néhány technikát. Matt természetesen örömmel válaszol majd az érdeklődők kérdéseire és az autogramgyűjtők sem távoznak majd üres kézzel. Ha mindez nem lenne elég, a workshop során értékes díjakkal is gazdagodhatnak a látogatók. A Matt Garstka workshop turné dátumai: 2019. szeptember 16. | BUDAPEST (HU), www.tamtam.hu 2019. szeptember 17. | ZVOLEN (SK), www.totalmusic.sk 2019. szeptember 18. | KRAKÓW (PL), www.prodrum.pl 2019. szeptember 19. | BYDGOSZCZ (PL), www.drumcenter.pl A turné első állomása Budapesten, a Budapest Jazz Clubban lesz a Meinl Cymbals, a Tama Drums és a Tam-Tam Dobcentrum közös szervezésében. További információk: www.meinlcymbals.com www.facebook.com/meinl.hu

www.instagram.com/meinl_magyarorszag

www.meinldistribution.hu

www.tamtam.hu

www.facebook.com/tamtamdobcentrum

www.matt-garstka.myshopify.com Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó