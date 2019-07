Címlap » Hírek » Jön a Jimmy Page Sundragon erősítő Standard változata Jön a Jimmy Page Sundragon erősítő Standard változata Az év eleji téli NAMM Show-n, a Led Zeppelin fennállásának 50. évfordulóját megünnepelendő jelentették be Jimmy Page Sundragon erősítőjének limitált kiadását. Akkor nem is írtunk róla, mert egyrészt nagyon drága volt, másrészt mindössze 50 darabot készítettek belőle. Ez az limited edition modell állítólag pontos mása volt annak az erősítőnek, amit Page használt az első Led Zeppelin albumon és olyan legendás felvételeken, mint Joe Cocker With a Little Help from My Friends c. feldolgozása. Jimmy Page Standard Sundragon Amp

A július 18. és 20. között megrendezett nyári NAMM Show-n hivatalosan is bejelentették, a Sundragon erősítő Standard változatát, ami nyilván örömmel tölti el a Jimmy Page és Led Zeppelin rajongókat is, minthogy a limitált kiadás egy vagyonba került és pillanatok alatt elfogyott, ez pedig feltehetően emberi áron kerül forgalomba. A Supro Coronado legenda

Az eredeti erősítő, amit Jimmy Page használt a késő ’60-as években a Led Zeppelin 1 albumon, egy Supro Coronado volt. Csakhogy az erősítőt alaposan átépítették, hogy megkapják azt a hangzást, amit Page elképzelt magának. Bár olyan legendák is keringenek az átépítés okáról, hogy még a Zeppelin korai korszakában, egy turné során az erősítő valahogy kiesett zenekar kisbuszának hátuljából. Utána rendbe hozták a Suprot, de egyéb módosításokat is végeztek rajta, Jimmy pedig azt vette észre, hogy az erősítő hangzása megváltozott, új és egyedi hangszínek jöttek ki belőle. Nos, ez a legenda vagy 50 éve kering, hogy mi az igazság, azt nem tudjuk, de idén év elején Jimmy elhatározta, hogy megosztja ezt a különleges erősítőt a világgal és Mitch Colby ismert erősítő tervezővel, valamint Perry Margouleff mérnök-producerrel együttműködve lemásolták legendás erősítőt. A „megosztja a világgal” kifejezés persze költői túlzás, tekintve a horribilis árat és az 50 db legyártott erősítőt… Misztikus specifikáció

„A Sundragon új standard változatának számos jellemzője meg fog egyezni az eredeti, limitált kiadású erősítőjével." Ebben csak az a poén, hogy arról sem tudni sokat, csak pl. annyit, hogy egy 12"-os hangszóró van benne az eredeti 2 x 10" helyett. Ismét a két előbb említett úr, Mitch Colby és Perry Margoulef vannak Jimmy Page segítségére, hogy az új Standard modellből is az a hangzás áradjon, amit Jimmy elképzelt, ugyanakkor most is mélyen hallgatnak a Sundragon Standard pontos specifikációjáról. Ha ellátogatsz a https://www.sundragonamps.com/standard-edition oldalra, akkor csak annyit láthatsz, „hogy maradjunk kapcsolatban, jönnek a jó hírek…" Ami bizonyos, hogy a Supro erősítők, úgy általában embertelenül jól szólnak, és bár nem tartoznak a legolcsóbb kategóriába, tudnak valami titkot. Addig is, míg a Sundragon Standard megjelenik – állítólag szeptemberben – itt egy videó, egy rendbehozott 1960-as Supro Coronado erősítőről, ami valljuk meg, elég jól szól. Ahogy megjelenik a Sundragon Standard ára és specifikációja, frissítjük cikkünket.