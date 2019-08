Címlap » Hírek » Dweezil Zappa és a QSC aktív ládák Dweezil Zappa és a QSC aktív ládák Dweezil Zappa a QSC aktív hangfalait választotta a klasszikus gitárhangok referenciaértékű megszólaltatásához. Dweezil Zappa tud egy-két dolgot a gitárokról. Édesapjának – a virtuóz rockgitáros és egyéni stílusú zeneszerző Frank Zappának – hála, Dweezil gyermekkora óta a zene világában él. Nagyszerű karrierje jól példázza a technika mély elméleti ismeretét, a hangzás, a felszerelés és a munka iránti tiszteletét. Szólómunkáitól kezdve, édesapja tiszteletére készült projektjén keresztül a 2019-es Expreience Hendrix turnéig bezárólag Dweezil folyamatosan a QSC aktív ládáit használta az ikonikus gitárhangzások megszólaltatására, ami mostanában konkrétan több K12.2 és K10.2 aktív hangfalat jelent. QSC K10.2 „A QSC-t 11 évvel ezelőtt fedeztem fel” – emlékszik vissza Zappa. „Ugyanis elkezdtem a Fractal Audio digitális modellező eszközeit használni, az Axe effektekkel direktben készítettem felvételeket, amik szélessávú monitorokon szólaltak meg. Ugyanezt a hangzást szerettem volna színpadon is elérni, de az akkori lehetőségek legtöbbje vagy túl agresszíven, vagy túl kompresszáltan szólt. Akkor kipróbáltam a QSC-t, azt hiszem a KW sorozatot, és ezeknek volt a legegyenesebb frekvencia átvitele. A stúdióban beprogramozott hangzásokat minden gond nélkül sikerült színpadra is átültetnem. Az aktív színpadi ládák kategóriájában a QSC-k nyújtották számomra azt az alapot, amit kerestem. A mély frekvenciák még nagy hangerőnél is feszesek maradtak és a hangfal nem zörgött úgy, mint más modelleknél, melyeket kipróbáltam. Tetszett, hogy a gitár természetesen szólt és zeneileg jó gerjedések is megjelentek. Mindezek a részletek, és a tekintélyes dinamikatartalék, voltak azok a szempontok, melyek miatt a QSC-k elégítették ki leginkább az igényeimet. „A színpadi cuccom meglehetősen extrém” – mondja nevetve. Két Fractal AxeFX III effekt processzort használok független jelutakon. A Fractal effektek mindegyike négy bemenettel és két sztereó kimenettel rendelkezik. Így négy jelúton tudok erősítő és hangfal modelleket elérni egységenként. Ugyanakkor az analóg effektpedálokról sem mondok le, számos ilyen effektpedál van a Fractalok elé kötve, ráadásul két Eventide H9 is, és ezek is belekerülnek a Fractal jelútjába, és végül az összes effekt, a négy kimeneten hajtja meg a szélessávú aktív QSC ládákat. A Fractal digitális effektjei mindent tudnak, de mégiscsak algoritmusokra támaszkodnak, ezek adják meg a hang karakterét. Szeretem, ha többféle szín áll rendelkezésemre, főleg ha torzítóról, vagy fuzzról van szó. Az analóg pedáloknak megvan a sajátos feelingjük és ennek a finomságait szeretem beleintegrálni a játékomba. Szeretem keverni az effektezett és a száraz jeleket, ahogyan azt a stúdióban is csinálom. A Fractalon számos olyan preset van, melyek expression- és hangerőpedálokkal rugalmasan szabályozhatók a tiszta és „dirty” kombinációkhoz. Egy hagyományos gitárerősítőn a teljesen tiszta, tökéletesen illesztett, zajmenetes, stúdióminőségű gitárhang, vagy a gitárom piezo hangszedői által továbbított akusztikus hangzás soha nem fog úgy szólni, mint egy szélessávú rendszeren. (Dweezil Zappa speciális Gibson SG gitárját húrlábba szerelt piezo hangszedőkkel is ellátták.) Összegezve: a QSC-k jobban szólnak, és még kevesebb helyet is foglalnak. QSC K12.2 Különböző méretű rendszereim vannak, különböző turnékhoz. Minthogy meglehetősen költséges a felszereléseket utaztatni a világ körül, egy kisebb cuccot használok Európában és Ausztráliában. Néha, amikor szűkösebb a költségvetés, vagy kisebb a koncerthelyszín, két K10.2 aktív hangfalat használok, nagyobb koncerteken pedig kétszer két K12.2 ládát, ami elvileg kvadrofon hangzás lenne, de én inkább széles sztereóban használom. A QSC ládák referencia szintű hangzására azért is szükség van, mert – ahogy Zappa megjegyezte – az élő előadásban néha el kell térni az eredeti produkció receptjétől: „A Zappa Plays Zappa formációban például a különféle hangszínek, hangzások gyorsan követik egymást, nincs mindig idő gitárt cserélni. Így lehet, hogy egy koncerten végig egy Gibson SG-n játszom, miközben apám valószínűleg több különböző gitárt használt ezekhez a dalokhoz. Az effektekkel és a modellezéssel igyekszem annyira megközelíteni az eredeti gitárhangzást, amennyire csak lehetséges, még akkor is, ha nem ugyanazt a hangszert használom. A hagyományos gitár hangszórók hangszínük miatt ezt akadályozhatják, ugyanakkor a K.2 pontos és hiteles hangzást biztosít számomra. Arról is kérdeztük, hogy néhány gitáros kritizálja az általános célú hangsugárzókat, mert szerintük hiányzik belőlük a klasszikus gitárerősítők reakciója és lelke, erre Zappa válasza: „Ez egy messzire vezető, értelmetlen vita. Számomra, ha valami jól szól és segít, hogy jobban játsszak, akkor az a megfelelő eszköz a feladatra. Az emberek néha nosztalgikusan, vagy sznob módon romantikus érzelmeket táplálnak bizonyos cuccok iránt, de én a fülemnek hiszek. Remek tapasztalataim vannak a QSC hangsugárzókkal kapcsolatban. Ha természetes gerjedést akarok, odaállok a hangfal elé és pont úgy viselkedik, mint egy gitárerősítő. Megpengetek egy húrt, és ugyanazt az ütős reakciót hallom, érzem a QSC-n keresztül, mintha egy fej-láda összeállítást használnék. Ha valakinek esetleg latency (jelkésés) problémája van, akkor valószínűleg a modellező rendszerben kell keresni az okot, vagy valahol máshol az aktív ládák előtt. Koncert koncertet követ, és Dweezil úgy látja, a QSC hangsugárzók olyan pontossággal rendelkeznek, mint a stúdiómonitorok, csak épp a színpadi használhatóság képességével, teljesítményével. „Ezek a szép 3D-s hangképek nagyon jól használhatók kész felvételeinkhez is. Nemrég lehetőségünk volt élő albumokat rögzíteni közvetlenül az FOH konzolról, és úgy szólnak, mint egy kész stúdiófelvétel. A QSC K.2 aktív hangsugárzók biztosítják ehhez a referenciaszintű alapot. Összegezve, a QSC hangfalak mindent tudnak, amire egy gitárerősítő képes, és mindent, amire egy gitárláda nem képes. A QSC termékek hazai forgalmazója az INTERTON Group.