Címlap » Tesztek » Gitár » Debütált a Yamaha STORIA akusztikus gitár sorozata Debütált a Yamaha STORIA akusztikus gitár sorozata Alig két hónappal az FG Red Label akusztikus gitár család megjelenése után a Yamaha egy teljesen új, szemet gyönyörködtető akusztikus gitár sorozattal jelentkezett. A három Yamaha STORIA elektroakusztikus gitár nemcsak esztétikus, divatos megjelenésével, hanem játékkényelmével is felhívja magára a figyelmet. A minőségi, belépőszintű gitár tervezésénél érezhetően a kezdők szempontjaira is fókuszáltak, ezt sugallja a kisebb test, a vékonyabb nyak, a kényelmes húrmagasság, és a lágyan lekerekített fogólap-szél. Olyan gitárral akarták a tanulni vágyókat megcélozni, ami stílusos megjelenésével és könnyű játszhatóságával minden kézbevételnél örömet okoz. Persze a STORIA sorozat sokkal többet kínál, mint három vonzó gitárt kezdők számára. A látványos lakkozások, az ízléses berakások, testszegélyek és aranyszínű hangolókulcsok mellett, ezek a gitárok a mesterségbeli tudásról és minőségről árulkodnak; tömör tetőlapok, réz húrlábtüskék, a Yamaha® SRT passzív húrlábalatti hangszedői, nem igazán a belépőszint jellemzői. Mindhárom STORIA modell FS (koncert) testformával rendelkezik, a hátlap és a káva anyaga mahagóni, a nyak anyagát nato fa adja (távol-keleti, a mahagónihoz hasonló faanyag), melyre diófa fogólap került urea (speciális műanyag) felső nyereggel, és a húrláb is diófából készült. Mindhárom gitár skálahossza 634 mm (25”), a nyak szélessége a felső nyeregnél 43 mm, vagyis egy szélesebb nyakú elektromos gitáréhoz hasonló. STORIA I

Ez a modell tömör sitka fenyő tetővel, selyemfényű törtfehér finish-sel, szintetikus elefántcsont testszegélyezéssel készül. A tömör sitka top a többi összetevővel együtt tiszta, erőteljes és gazdag hangzást nyújt. A mahagóni oldal és hátfal natúr fényezést kapott, a hangszer belseje világoskék, a rozetta berakása mahagóni és szintetikus elefántcsont kombináció. A húrtávolság – a többi STORIA gitárhoz hasonlóan – 10 mm, a diófa húrláb színe szépen harmonizál a törtfehér tetővel. STORIA II

A STORIA II tömör mahagóni tetőt kapott, natúr selyemfényű finish-sel, ami szépen látni engedi a tetőlap mintázatát. A top és a test találkozásánál szegélyezés helyett egy 5 mm sugarú lekerekítést alkalmaztak. A szintén natúr lakkozású hátlapot mahagóni + fekete színű binding díszíti, a hangszer belseje égszínkék, a rozetta gyöngyház és szintetikus elefántcsont berakással büszkélkedhet. A tiszta mahagóni test meleg, szépen kiegyenlített hangzást produkál. STORIA III

Ez a szintén teljesen mahagóniból készülő modell gyönyörű fényes sötétbarna lakkozást kapott, fekete szegélyezéssel díszítve. A gitár belseje borvörös, a rozetta berakása fekete, borvörös és szintetikus elefántcsont kombináció. A többi STORIA modellhez hasonlóan ezen a gitáron is nyitott, aranyszínű hangolókulcsokat találunk. A húrláb alatti Yamaha® SRT Zero Impact passzív hangszedőkhöz külön kezelőszerveket nem kapunk, de a Yamaha saját tervezésű hangszedői alapból természetes, organikus és fényes hangzást nyújtanak, ha a gitárt erősítőhöz csatlakoztatjuk. A kimenet 6,3 mm-es jack aljzatát az alsó hevedertartóban helyezték el.

A gitárok már idehaza is kaphatók, további információk és ár, a hivatalos Yamaha viszonteladóknál, pl. Mezzoforte Hangszeráruház.