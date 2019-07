Címlap » Hírek » David Gilmour gitár aukciója rekordokat döntött meg David Gilmour gitár aukciója rekordokat döntött meg Június végén David Gilmour, a Pink Floyd gitárosa összesen 127 gitárt bocsátott árverésre személyes gyűjteményéből.

Fotó: Polly Samson Az aukción, melyre New York Cityben a Christie's-nél került sor az elkelt gitárok összértéke 21 490 750 dollár volt, és számos eddigi aukciós rekord megdőlt. Gilmour legendás 1969-es fekete Stratocastere 3 975 000 dollárért ment el, ami új aukciós világrekord, gitár soha ennyiért még nem kelt még el az aukciók történetében. Természetesen arról a gitárról van szó, melyen a Comfortably Numb, a Shine on You Crazy Diamond, a Money és sok más Pink Floyd klasszikus is megszólalt. Ezt a gitárt David Gilmour 1970 májusában vásárolta újonnan New Yorkban, mégpedig azért, mert az előző fekete Stratocasterét 6 héttel korábban New Orleansban – a zenekar teljes felszerelésével együtt – a Pink Floyd amerikai turnéjának második koncertje után ellopták. Az első fekete Strat soha többé nem került elő. Az 1969-es Martin D-35, amit Gilmour a Wish You Were Here c. dalban használt, 1 095 000 dollárért talált vevőre, és ezzel abban a pillanatban a világ legértékesebb akusztikus gitárjává vált – a Christie's szerint. Az aukció előtt nagyjából 10 000 és 20 000 dollár közé becsülték az értékét. Gilmour Olympic White "0001" sorszámú Fender Stratocastere, amit az Another Brick in the Wall (Part 2)-ben használt 1 815 000 dollárért talált gazdára. És ha már Stratocasterről van szó, Gilmour EMG pickupos 1984-es Candy Apple Red Fender Stratja, amin az A Momentary Lapse of Reason és a The Division Bell albumok idejében, vagyis Roger Waters nélkül játszott, 615 000 dollárért ment el. A Stratocaster és akusztikus gitár rekordok mellett Gilmour 1955 Gibson Les Paul Goldtopja is rekord áron kelt el, nem kevesebb, mint 447 000 dollárért, ami az előzetesen becsült 30-50 000 dollár közel tízszeresét jelenti. „Ezek a gitárok jól szolgáltak engem, közülük sok gitáron írtam zenét, és szinte mindegyik új hangzásokkal ajándékozott meg az évek során” – nyilatkozta Gilmour egy közleményben, amiben az aukciót bejelentette. „Már többszörösen megkeresték az árukat, és most itt az ideje, hogy máshová kerüljenek. Gitárok azért készülnek, hogy játszanak rajtuk, és azt kívánom, bárhogyan is alakul, továbbra is a zene örömét adják tulajdonosaiknak. Azzal, hogy aukcióra bocsátom őket, azt remélem, hogy segítséget tudok nyújtani ott, ahol igazán szükség van rá, és jótékonysági alapítványomon keresztül valami jót teszek a világgal. Fájdalmas lesz megválni tőlük, és talán egy napon, egyiket-másikat felkutatom és visszavásárolom.” Gilmour az aukció teljes bevételét a ClientEarth-nek adományozza, amely szervezet így definiálja önmagát: „Olyan globális jótékonysági szervezet vagyunk, ami a törvény erejét alkalmazza, hogy megvédje a Földet és a rajta élő embereket. Ügyvédek és környezetvédelmi szakemberek vagyunk, akik harcolnak a klímaváltozás ellen, a természet és környezet megvédéséért.” „David Gilmour jelentős adománya támogatja munkánkat a klímaváltozás elleni harcban, és abban, hogy megőrizzük a természetet a jövő generációk számára” – tette hozzá James Thornton a ClientEarth igazgatója. További részletek az aukcióról: https://www.christies.com/auctions/the-david-gilmour-collection Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó