A Gibson Firebird X modellek százait semmisítette meg A Gibson Firebird X modellek százait semmisítette meg Egy döbbenetes videó került nyilvánosságra a YouTube-on, még a múlt hét folyamán, melyben azt láthatjuk, hogy több száz Gibson Firebird X modellt buldózer segítségével törnek össze. Tény, hogy a Firebird X volt az egyik legnépszerűbb példa a Henry Juszkiewicz korszak fatális hibáira: vettek egy klasszikus dizájnt, és telepakolták effektekkel, szoftvert, misztikus pickup konfigurációt, gitár- és hangszedő-szimulátort kapott, megtetézve a cég gyűlölt robot hangolójával. A hangszer sok gitáros szerint, többé-kevésbé használhatatlan volt. A videót – amely azóta már nem nyilvános – BJ Wilkes, egy korábbi Gibson karbantartó alkalmazott készítette, aki azt nyilatkozta, hogy ezek a gitárok gyakorlatilag eladhatatlanok voltak, és hatalmas raktárkészlet keletkezett belőlük. Azt is elmondta, a YouTuber The Guitologist-nak adott telefoninterjújában, hogy az új befektetők akarták megsemmisíteni a gitárokat a gazdasági év vége előtt, mert azok a könyvelésben szerepeltek, de eladni nem lehetett őket. Arra kérdésre, hogy miért nem adományként végezték ezek a hangszerek, illetve az alkatrészeiket miért nem hasznosították újra, a Gibson hivatalos közleményben reagált. „Ezek az elkülönített Firebird X modellek 2009 és 2011 között készültek és újrahasznosításra alkalmatlanok voltak, valamint sérült és nem biztonságos komponenseket tartalmaztak. Az elkülönített Firebird X készlet nem volt alkalmas semmiféle adományozási célra, ennek megfelelően megsemmisítettük azokat." A Gibson nyilatkozat újra megerősítette, hogy a cég a közelmúltban újraindította a Gibson Alapítványt, megjegyezve, hogy 2002 óta gitárok ezreit ajándékozták jótékonysági szervezeteknek, valamint iskoláknak. Ezeknek az adományoknak az összege meghaladja a 30 millió dollárt. Ezt a karitatív tevékenységet a jövőben is folytatják: a következő 1000 napban minden nap egy Gibson gitárt adományoznak oktatási, kulturális és jótékonysági célokra. Mindez nagyon szép, és nagyon jó, de az ember gyomra akkor is összeszorul, ha látja ezeket a porba zúzott Gibsonokat. A Gibson feltehetőleg nem hatalmazta fel volt alkalmazottját a megsemmisítés dokumentálásának közzétételére. Ha sejtették volna, hogy a videó kikerül, lehet, hogy mégsem lettek volna olyan veszélyesek azok az alkatrészek. Bár a Firebird X tényleg eléggé kezelhetetlen gitárnak tűnik – pláne egy kezdő, vagy amatőr kezében – de ha csak az alapfunkciói működésre bírhatók, már bizonyára nagyon sokan elfogadták volna ajándékként. De lássuk be, ez azért macerás, egyenként kézzel illetni a hangszereket, megvizsgálni esetleg lebutítani, na, az idő, és energia, meg aztán hogy néz ki, hogy egy Gibson kudarc bizonyítékait elajándékozzuk? Egyszerűbb a lánctalpas buldózer. De térjünk vissza azokra az időkre, amikor a Gibson Firebird X még szebb időket élt, és talán versenytársa lehetett volna a Line 6 Variax sorozatnak. Az alábbi videóban Simon Bradley mutatja be az akkor új Gibson Firebird X-et, és bár olyan nagyon nincs oda érte, nem sürgeti buldózereket, hogy jöjjenek már, mert van néhány lánctalp alá való Gibson. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti!